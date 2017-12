Honda porterà a Detroit nuova generazione dell'ibrida Insight

ROMA - Honda ha scelto il North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit per presentare l'edizione 2019 della sua ibrida Insight, una berlina totalmente rivoluzionata rispetto alla prima generazione del 1999 e alle successive varianti. Al Salone questa nuova 5 posti verrà mostrata come concept, ma lo stesso comunicato di Honda chiarisce che questa show car prefigura il modello di serie che verrà lanciato, appunto come model year 2019, durante l'estate del prossimo anno. Honda Insight Prototype rappresenta un nuovo approccio della Casa nipponica al mondo dei modelli a basse emissioni, con un design che è in linea con le richieste dell'utenza e con soluzioni costruttive (come la costruzione leggera in alluminio) che aiutano a raggiungere livelli di consumi e di emissioni di assoluta eccellenza. Spinta dal sistema Integrated Motor Assist (IMA) di Honda, la nuova Insight - si legge nella nota - risulterà infatti competitiva nei confronti degli altri modelli ibridi e sarà uno dei pilastri della strategia Honda che prevede di arrivare globalmente ai due terzi di vendite di modelli elettrificati entro il 2030.