Gianluca Italia nominato AD concessionarie Ovedrive

Dopo aver guidato dal 2015, come managing director Italy, la gestione diretta dei brand di FCA nel nostro mercato, Gianluca Italia - che aveva lasciato nei giorni scorsi il Gruppo torinese - è stato nominato Amministratore Delegato della rete di concessionarie Ovedrive che, attraverso impianti a Milano e Monza, vende auto nuove e usate dei marchi Citroen, DS, Honda, Mazda, Opel, Subaru e Volvo. Nato a Siracusa nel 1972, Italia si è laureato alla Università di Messina ed ha conseguito un master in business adminstration presso la Central Connecticut State University, in Usa. La sua carriera è iniziata in Ford nel 2003, ed è passato in GM nel 2006. E' poi entrato in FCA nel 2011 come managing director del marchio Lancia e un anno più tardi è diventato head del brand Fiat nel mercato EMEA, carica che ha ricoperto per 3 anni. Oltre alla posizione di managing director Italy dei brand di FCA, nel 2016 a Gianluca Italia è stata assegnata anche la responsabilità del settore Fleet & Business per EMEA. Più recentemente (2017) era diventato anche CEO delle concessionarie dirette FCA in area EMEA.