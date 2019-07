Angori nuovo presidente Carrozzieri Anfia

Silvio Pietro Angori, amministratore delegato della Pininfarina, è il nuovo presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell'Anfia per il triennio 2019-2021. Gianluca Forneris di Cecomp e Giorgio Gamberini di Italdesign (che ha chiuso il suo mandato da presidente) affiancheranno Angori con il ruolo di vicepresidenti del Gruppo.

"Mi onora ricevere questo incarico. Sono convinto che il Gruppo Carrozzieri e Progettisti, oltre che cambiare il proprio nome per adeguarlo ai tempi - spiega Angori - debba rinnovarsi nella sua intima natura, aprendosi ad altri settori industriali del design; debba essere guida e raccordo tra di essi, facendosi portavoce ed ergendosi a bandiera del design italiano e della manifattura italiana. Il Gruppo dovrebbe rappresentare l'anello di congiunzione tra le istituzioni, istituti di formazione secondaria, università, politecnici e aziende per promuovere, da attore primario, la formazione di risorse in linea con l'attuale richiesta di competenze. Il Gruppo Carrozzieri dovrebbe agire anche da collante tra i vari Gruppi merceologici Anfia. Sono sicuro che il Gruppo riuscirà a crescere ancora numericamente e, con l'ingresso di nuovi attori, si arricchirà di nuove tecnologie e soluzioni innovative per la mobilità del futuro".