Ferrari: chi è Louis Camilleri,probabile Ceo dopo Marchionne

(ANSA) - TORINO - Studi in economia e business a Losanna, solida preparazione ed esperienze di primo piano nel mondo degli affari. E' un profilo internazionale quello di Louis Carey Camilleri, il manager candidato alla successione di Sergio Marchionne nella carica di amministratore delegato della Ferrari, di cui è già membro del board. Nato ad Alessandria d'Egitto da famiglia maltese, 63 anni, parla quattro lingue e vanta un patrimonio stimato in 150 milioni di sterline. Tre figli, divorziato dal 2204, gli sono state attribuite numerose relazioni, l'ultima con la top model Naomi Campbell. E' in Svizzera, dopo gli studi, che inizia la carriera di Camilleri, che nel 1978 entra in Philip Morris come analista di sviluppo del business. All'interno dell'azienda ricopre diversi incarichi, tutti di crescente importanza, fino a diventare presidente e amministratore delegato del colosso delle sigarette. Ha ricoperto analoghi incarichi anche in Kraft Foods ed è stato nel consiglio di amministrazione della messicana America Movil, il quarto operatore di telefonia mobile al mondo per numero di abbonati, e di Telmex International, holding di telecomunicazioni messicana.