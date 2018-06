Peugeot partner Roland Garros con mini-serie su protagonisti

ROMA - Partner del Roland-Garros da 34 anni, Peugeot è tra i protagonisti del torneo, a Parigi fino al 10 giugno, con una nuova campagna di comunicazione internazionale che quest'anno fa leva su una squadra di 11 ambasciatori internazionali.



Con una flotta di circa 225 veicoli, composta fondamentalmente da Peugeot 3008 e 5008, la casa del Leone assicura la transportation ufficiale dei giocatori, dei vip, dei giornalisti e del pubblico, che quest'anno ha un nuovo Villaggio nel cuore del Roland-Garros.



La nuova campagna pubblicitaria 'Drive To Tennis' abbina al tennis le novità prodotto del marchio. Il film è on-line sul sito www.peugeot.com. Nelle due settimane di torneo, i giocatori e BrandAmbassador del marchio si stanno avvicendando a bordo di una Peugeot 5008 per rispondere alle domande di Sandy Heribert, una giornalista sportiva franco-britannica, le cui interviste incentrate su domande sportive e conviviali creano una web-serie visibile su youtube.



La squadra Peugeot 2018 del Roland-Garros è composta da: Lucas Pouille(16° ATP), Gilles Simon (75° ATP) e Jérémy Chardy (86° ATP) per la Francia, Alexander Zverev (3° ATP) per la Germania, Pablo Carreño(11° ATP), David Ferrer (42° ATP) e Fernando Verdasco (35° ATP) per la Spagna, Jamie Murray (11°in doppio ATP) per il Regno Unito, Juan Martin Del Potro(6° ATP), Leonardo Mayer(43e° ATP) e Diego Schwartzman(12° ATP) per l'Argentina.