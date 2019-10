Germania, Parlamento boccia progetto 130 km/h in autostrada

La Germania continua ad essere uno degli ultimi 'paradisi' per gli automobilisti che amano viaggiare a tavoletta: con una schiacciante differenza (498 contro 126) il Bundestag ha respinto la richiesta dei Verdi relativa alla introduzione del limite del 130 km/h sulle autostrade tedesche, oggi libera per il 70% della loro estensione. Quanto votato dalla maggioranza - si legge su Auto Bild - non corrisponde però all'atteggiamento dei cittadini. In un sondaggio condotto dall'istituto di YouGov per conto di Mobile.de, il 56,5% dei 1020 intervistati ha detto di approvare l'introduzione di un limite di velocità, con il 31,8% favorevole ai 130 km/h e percentuali inferiori per velocità più alte il limite superiore preferito: 140 km/h per il 12,8%, 150 km/h per il 10,2% e 160 km/h per il 9,2 per cento. Addirittura il 14,7% sarebbe favorevole ad un limite di velocità di 120 km/h o anche meno.