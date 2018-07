Auto: costruttori Ue negano manipolazioni test WLTP

ROMA - Se i produttori di auto europei aumentassero ad arte i valori delle emissioni di CO2 nei test WLTP, per alzare la 'base' da cui partire per raggiungere i prossimi target, non solo creerebbero un problema nelle attuali discussioni sulla CO2 ma finirebbero anche per ostacolare la loro stessa competitività. Infatti i modelli sarebbero meno vantaggiosi e attraenti per i clienti dato che la maggior parte degli Stati membri dell'Ue ha un sistema di tassazione basato sulle emissioni di CO2. E' quanto sostiene l'Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) nella sua replica ufficiale alle accuse arrivate dalla Commissione europea in tema di presunte manipolazioni dei test Wltp.

L'Acea - si legge nel documento - "concorda pienamente sul fatto che i valori di CO2 non dovrebbero essere artificialmente aumentati di proposito in alcun modo, cosa che minerebbe gli obiettivi della CO2 dopo il 2020. Tutte le parti hanno il dovere di garantire che queste future riduzioni della CO2 siano ottenute nella pratica e non attraverso l'ottimizzazione delle procedure di test". Al riguardo l'Acea ricorda che "tutta l'industria automobilistica dell'Unione ha lavorato duramente per sostenere la Commissione europea nello sviluppo dei nuovi test WLTP per misurare le emissioni di CO2 e gli altri inquinanti delle automobili e dei furgoni". E sottolinea come la normativa Wltp "introduca condizioni di test molto più realistiche e robuste rispetto al precedente e obsoleto test di laboratorio Nedc".

Nel suo documento Acea sottolinea la volontà di impegnarsi ulteriormente con la Commissione europea e altre parti interessate per contribuire, se necessario, a rendere ancora più efficace il regolamento vigente. "Siamo nel complesso d'accordo con le tre soluzioni proposte nella lettera congiunta dei commissari Canete e Bienkowska - si legge - e una volta che queste soluzioni siano state adeguatamente valutate, Acea è pronta a supportare la loro implementazione pratica nel modo più efficiente e pragmatico".