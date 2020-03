Seat elettrifica la gamma, 5 nuovi modelli entro 2021

Per Seat - e per il suo marchio sportivo Cupra - la strategia futura si focalizza in primis sull'elettrificazione delle gamme. I due brand presenteranno cinque nuovi modelli elettrici e ibridi plug in tra il 2020 e 2021, che si sommeranno a Seat Mii electric, già in vendita. La famiglia Leon conterà versioni ibride plug in per entrambi i marchi, Seat e Cupra, così come Seat Tarraco e Cupra Formentor, il primo modello disegnato e sviluppato appositamente per il marchio high-performance. Inoltre, el-Born si aggiungerà a Mii electric come secondo modello 100% elettrico della Casa automobilistica.



Nei prossimi anni, Seat conterà inoltre su motori a combustione più efficienti nella propria gamma per ampliare le possibilità di scelta da parte del cliente: la nuova Leon, ad esempio, sarà disponibile sul mercato con versioni a benzina, diesel, ibrido plug-in, mild-hybrid e TGI a metano.



Nel 2020, infine, la casa automobilistica porterà infine avanti la propria scommessa per la mobilità urbana e lancerà, per la prima volta nei suoi quasi 70 anni di storia, un e-Scooter elettrico e un nuovo monopattino elettrico. Nel 2019, Seat ha venduto 11.000 unità dell' EXS KickScooter. Con questi veicoli e l'offensiva di prodotto in atto, la casa automobilistica si prepara ad affrontare la trasformazione dell'industria dell'auto e offrire anche servizi alternativi di mobilità.