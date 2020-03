General Motors intende attingere 16 miliardi di dollari dalle sue linee di credito e assumere altre misure per tutelare la sua liquidità alla luce del coronavirus. "Perseguiamo in modo aggressivo misure di austerità per preservare liquidità e stiamo prendendo ulteriori iniziative per gestire la nostra liquidità in questo contesto incerto", afferma l'amministratore delegato Mary Barra.