Coronavirus: la Ducati chiude lo stabilimento fino al 25/3

Ducati chiude il proprio stabilimento di Borgo Panigale, a Bologna, fino al 25 marzo per riorganizzare le linee di produzione in base alle nuove misure di sicurezza.

Lo comunica con una nota la stessa azienda, spiegando che saranno "comunque garantiti tutti i servizi di supporto ai clienti, in primis la fornitura dei ricambi". "Sono orgoglioso di come le persone di Ducati stanno affrontando questo difficile momento di emergenza sanitaria, rispettando le prescrizioni e seguendo le indicazioni ricevute", sottolinea l'ad Claudio Domenicali. In una nota, Ducati ricorda di aver adottato fin dal 24 febbraio, "con grande tempestività e in anticipo rispetto a disposizioni arrivate successivamente, una serie importante di misure atte a limitare la probabilità di diffusione del virus". Come "la misurazione della temperatura a ogni persona entrata in stabilimento, viaggi limitati allo stretto indispensabile, un forte impulso allo smart working, riunioni con riduzione dei partecipanti e distanza tra gli stessi, mensa con speciali procedure e rivisitazione delle turnazioni per ridurre i contatti ravvicinati tra le persone". Tuttavia, dopo aver già deciso di sospende la produzione da venerdì scorso a dopodomani, la rossa di Borgo Panigale ha posticipato la riapertura, "per garantire il pieno rispetto delle nuove linee guida, per ottemperare alle quali serviranno alcune giornate in più per interventi e modifiche alle strutture". Una decisione in nome della salvaguardia dei dipendenti, spiega Domenicali: "Per loro, per la loro sicurezza e per la loro incolumità, interventi e scelte come quelle che stiamo facendo, sono necessarie e dovute", sottolinea l'ad, ricordando che "sono comunque garantiti tutti i servizi di supporto ai nostri clienti, in primis la fornitura dei ricambi" e "rassicurando i Ducatisti e i nostri concessionari di tutto il mondo: ci stiamo organizzando per essere pronti alla ripartenza e, anche in questo periodo di fermo, non mancherà il nostro appoggio".