Psa: Tavares, su fusione con Fca 'stiamo rispettando i tempi'

Sul processo di fusione tra Psa e Fiat-Chrysler (Fca) "siamo nei tempi": lo ha detto il numero uno di Psa, Carlos Tavares, parlando ai cronisti durante una conference call internazionale. Tavares ha ricordato che per il processo di unione tra i due gruppi sono stati stimati tra i "12 e i 15 mesi" e al momento, "siamo nei tempi". Un processo "complesso", ha puntualizzato, che impone di consultare "stati Paesi e autorità", con almeno 24 Stati. Ma "siamo nei tempi", ha ribadito. "Tra la firma e la chiusura non possiamo andare più veloci perché dobbiamo attendere le risposte da parte di tutte queste entità e autorità". Dopodiché, ha concluso, "passeremo a tutto ciò che desideriamo fare" insieme. A cominciare dalle necessarie "sinergie" per consentire alla nuova entità nata dall'unione dei due gruppi automobilistici di affrontare le grandi sfide del futuro.