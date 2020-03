Bmw Italia, tra record e timori per impatto del coronavirus

Un mercato dell'auto premium in crescita fino a una decina di giorni fa, con risultati record per Bmw Italia. Poi il crollo dovuto al coronavirus, che ha innescato una spirale dalla quale non si sa quando sarà possibile uscire. Per porre un freno è invertire la tendenza è necessario un deciso intervento del governo. A dirlo a chiare lettere è Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di Bmw Italia, nel corso di una conferenza in streaming con la stampa italiana, in sostituzione di quella in programma al Salone di Ginevra che doveva tenersi in questi giorni e che è stato annullato per l'epidemia.



"Il 2020 - spiega Di Silvestre - era iniziato sotto i migliori auspici, con il Gruppo che aveva chiuso il 2019 con il nono anno record consecutivo a livello globale, e che in Italia si era confermato leader tra i marchi premium. Trend inizialmente incoraggiante anche per il 2020, con il mercato premium che aveva visto a gennaio una crescita del 3,8%, confermato poi nelle prime settimane di febbraio. L'arrivo del coronavirus, però, ha causato una inversione di tendenza con un crollo dell'intero segmento dell'11% che ha raggiunto il -19% per i privati: un dato vicino al minimo storico. Impossibile - prosegue il numero uno di Bmw Italia - prevedere lo scenario nelle prossime settimane di emergenza. Per questo - sottolinea, e lo farà più volte durante la conferenza, ricordando la nota comune di tutti i brand esteri diffusa ieri da Unrae - è necessaria una risposta importante da governo. Nei momenti difficili, come durante le crisi del 1997 e del 2007 - ricorda Di Silvestre - il governo italiano ha sempre dato risposte positive. Ci aspettiamo un simile atteggiamento. E in effetti - dice ancora - l'apertura del ministro Patuanelli sembra andare in questa direzione".



Nel dettaglio, la flessione si è attestata attorno al 2% causa coronavirus. Per il 2020, Bmw registra un incremento dello 0,9% mentre Mini è stabile. Impennata per la vendita di auto elettrificate: +147% sul 2019. Bmw occupa il 47% del mercato premium di ibride, plugin, ed elettriche. La Mini Countryman SE è la più venduta, e ci si attende che la full electric - in concessionaria da marzo - dia ulteriore spunto. Bene Motorhead, +3.7%, con 2.500 moto vendute in due mesi. Ampliando il raggio della discussione, Di Silvestre ricorda la 'centralità del cliente' nel business delle doppia elica, con un'offerta che si disegna sull'acquirente. Ai motori tradizionali ed elettrificati, dal 2022 si affiancherà anche l'idrogeno. E poi via a piattaforme flessibili, modelli con trazione anteriore o posteriore a seconda dell'alimentazione. X3 sarà il primo modello disponibile con motori a benzina, diesel, mild hybrid, plugin hybrid, elettroco (iX3) oltre che nella serie M. Minimo comune denominatore: la salvaguardia del 'feeling', del piacere di guida. E per tradurre le parole in fatti, all'inizio del 2020 si è tenuta un incontro con tutti i dealer proprio per affilare le armi della 'premium' strategy.



In quest'ottica, Di Silvestre ricorda anche l'odierna presentazione di Bmw concept i4, "un'auto dal design e dalle tecnologie uniche". In produzione dal 2021, il modello definitivo sarà molto vicino al concept. Entro la fine dell'anno saranno 12 i modelli completamente con motore elettrico o elettrico plugin. Confermato l'obiettivo di 1/4 delle vendite di elettrificate nel 2021, di 1/3 nel 2025, metà nel 2030. Altra scelta cruciale quella del lusso, comparto cui si rivolgono, oltre alla Serie 7, anche X7 e Serie 8 con l'obiettivo di raddoppiare le vendite entro l'anno. Strategico per l'Italia il settore delle compatte, con una grande attesa per l'arrivo della Serie 2 Gran Coupé, la cui presentazione dovrebbe tenersi il 14 marzo. In crescita i Modelli M, +32,2% sul mercato mondiale e con l'Italia in scia. Il ruolo dell'auto nella mobilità del futuro è un altro perno della filosofia Bmw: "Investiamo molto sulla trasformazione del 'prodotto auto' - afferma Di Silvestre - ci aspettiamo che le istituzioni facciano altrettanto in termini di infrastrutture, normative e politiche fiscali". Poi la stoccata: "Penalizzare i Diesel di ultima generazione crea danni all'ambiente, oltre che al mercato. Le scelte - conclude - devono essere chiare e basate su fatti, non sulle opinioni personali".