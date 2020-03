Ford Puma è l'ibrida più venduta nei primi 2 mesi in Italia

In due mesi ha sbaragliato la concorrenza spodestando vetture che storicamente hanno da sempre occupato i gradini più alti del podio in tema di doppia alimentazione. Ford Puma si conferma la vettura ibrida più venduta in Italia, nei primi due mesi dell'anno. A decretarlo sono stati gli ottimi risultati messi a segno dal suv ibrido dell'Ovale Blu nel periodo gennaio-febbraio ma anche nel solo mese che si è appena concluso (1,914 unità). In particolare, Puma è uno dei 14 modelli elettrificati che Ford introdurrà entro la fine di quest'anno, nell'ambito della strategia che coinvolgerà tutta la gamma, portando i valori di affidabilità, accessibilità e piacere di guida anche sui nuovi veicoli elettrificati.



I clienti che hanno scelto il nuovo crossover dell'Ovale Blu - ben 3.467 nei primi due mesi - hanno apprezzato le qualità e i vantaggi dell'EcoBoost Hybrid. La propulsione mild-hybrid è una soluzione vantaggiosa per una mobilità più consapevole e include importanti vantaggi economici e fiscali, anche in termini di accesso alle aree a traffico limitato.



La motorizzazione, offerta con potenza da 125 e 155CV, rappresenta il primo grado di elettrificazione Ford. Il propulsore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri è supportato, nelle fasi attive di avviamento e accelerazione, da un motore elettrico (starter/generator), alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V. Durante le fasi passive, lo starter/generator consente di recuperare l'energia e di ricaricare la batteria, garantendo il corretto funzionamento di tutti i componenti elettrici della vettura. Il successo di Puma passa anche attraverso la ricerca stilistica che ne ha permeato l'intera realizzazione del modello. Il team di designer ha sviluppato linee sinuose per accentuare l'equilibrio nelle forme e, insieme agli ingegneri, per garantire stile, versatilità e capacità di carico senza compromessi. Punto di forza è sicuramente il MegaBox, il vano aggiuntivo lavabile posto nel bagagliaio, sviluppato per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti, offre una capacità di ulteriori 80 litri ed è in grado di alloggiare oggetti instabili fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale. A bordo non manca tutta la tecnologia e la connettività di casa Ford.