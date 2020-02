Gruppo PSA, con 74,7 mld euro fatturato record nel 2019

Non solo un record storico per PSA nel 2019, con un fatturato di 74,7 miliardi di euro (+ 1% ) e un risultato netto di 3,2 miliardi, ma anche grandi aspettative dal progetto di fusione con FCA. Lo ha sottolineato oggi Carlos Tavares CEO del Gruppo PSA che, in occasione della conferenza annuale sui risultati finanziari. "Siamo desiderosi di entrare in una nuova era - ha dichiarato - con il progetto di fusione con FCA".



Nel dettaglio i ricavi del Gruppo PSA sono stati pari a 74,731 miliardi di euro nel 2019 con una contribuzione della divisione automotive pari a 58,943 miliardi, in aumento dello 0,7% rispetto al 2018. L'effetto favorevole del mix di prodotti (+ 4,3%) e dei prezzi (+ 1,2%) hanno compensato il calo delle vendite (-1,7%), l'impatto negativo dei tassi di cambio (- 0,5%), il mix volume/paese (-2,4%) e gli altri fattori (-0,2%).



Il risultato operativo corrente del Gruppo è stato di 6,324 miliardi, in crescita dell'11,2%. E quello della divisione automotive ha registrato un incremento del 12,8% assestandosi a 5,037 miliardi. Questo forte livello di redditività dell'8,5% è stato ottenuto grazie a un mix prodotto positivo e a ulteriori riduzioni dei costi, nonostante l'impatto negativo dei tassi di cambio e gli aumenti dei costi delle materie prime.



Il margine operativo rettificato del Gruppo PSA ha raggiunto il 8,5%, in aumento di 0,8 punti rispetto al 2018. Altri ricavi e oneri operativi ammontano a -1,656 miliardi, in crescita rispetto a -1,289 miliardi nel 2018. Gli oneri finanziari netti sono stari ridotti a -344 milioni rispetto a -446 milioni del 2018. Il risultato netto consolidato è pari 3,584 miliardi, in aumento di 289 milioni rispetto al 2018. Tavares ha annunciato il pagamento di un dividendo pari a 1,23 euro per azione sarà sottoposto al voto della prossima Assemblea Generale degli azionisti prevista per il 21 maggio.