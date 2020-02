Tesla: tribunale tedesco, ok a disboscamento per Gigafactory

Via libera dal tribunale tedesco a Tesla per l'abbattimento di alberi un'area vicina a Berlino, dove dovrebbe sorgere il primo stabilimento europeo dell'azienda per la produzione di auto elettriche e batterie, chiamato Gigafactory. Il più alto tribunale amministrativo degli Stati di Berlino e Brandeburgo, lo stesso che sabato scorso aveva sospeso le operazioni di disboscamento, ha respinto la richiesta di due associazioni ambientaliste per impedire gli abbattimenti nell'area.

Il tribunale spiega sul suo sito di aver respinto il ricorso della Lega Verde di Brandeburgo e dell'Associazione per la gestione del paesaggio e la protezione delle specie in Baviera, che erano ricorse al giudice contro il permesso di disboscare 91 ettari ottenuto da Tesla La compagnia di Elon Musk ha annunciato il piano di costruire la fabbrica a Gruenheide, un comune del Brandeburgo a meno di 40 km a sudest di Berlino, nel novembre scorso. In seguito l'azienda ha comprato dallo Stato un'area di 300 ettari parzialmente forestata per 41 milioni di euro, ottenendo l'autorizzazione ad abbattere gli alberi.