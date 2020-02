Skoda, 7 mln di Octavia prodotte: a maggio debutta la IV

Prodotto il sette-milionesimo esemplare di Skoda Octavia nell'impianto di Mladá Boleslav. La storia di questo modello è iniziata nel 1959, ma è a partire dagli anni '90 che Octavia, primo modello prodotto da Skoda dopo l'ingresso nel Gruppo VW, ha iniziato la propria storia di successo a livello internazionale. Nel corso del 2019, la casa automobilistica ha consegnato nel mondo 363.700 unità e in occasione dei 60 anni del modello ha presentato al mondo la Octavia di quarta generazione che presto sarà lanciata sui mercati internazionali. Già dalla prima generazione, presentata nel 1959 questa vettura si è distinta per lo spazio abitabile e la tecnologia innovativa. Il modello, che prese il nome Octavia essendo l'ottavo modello presentato dal brand dopo la fine della seconda guerra mondiale, vantava sofisticate sospensioni indipendenti sulle quattro ruote. Nei dodici anni di produzione, fino al 1971, furono prodotte circa 400.000 Octavia tra berlina e wagon.



Nel 1996, al Salone dell'Auto di Parigi, il brand presentò la generazione moderna di Octavia, primo modello sviluppato dopo l'ingresso nel gruppo VW (produzione totale a quota 1.440.000 unità). La seconda generazione fu presentata al Salone di Ginevra del 2004 (prodotta in circa 2.500.000 unità) mentre la terza è arrivata nel 2012 ed è stata prodotta anche in Ucraina e Kazakistan dal 2013 (2.600.000 unità prodotte). A novembre 2019, in occasione dei 60 anni del modello, Skoda ha presentato la quarta generazione, la più spaziosa, sicura e connessa di sempre. Nuova Octavia, che ha portato al traguardo dei 7 milioni di esemplari prodotti, sarà lanciata in Italia nel corso del mese di maggio.