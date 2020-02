Pininfarina: Mahindra, per noi è il meglio del design

"Per noi di Mahindra, Pininfarina rappresenta il meglio del design internazionale, è la nostra chiave per il mercato internazionale del lusso". Lo ha detto Anand Mahindra, presidente del Gruppo Mahindra, che dal dicembre del 2015 è l'azionista di maggioranza con oltre il 76% di Pininfarina. In un messaggio inviato in occasione dei 90 anni dell'Azienda di Grugliasco (Torino) il magnate indiano ha sottolineato che "questa estetica del design è per noi preziosa perché credo fermamente che, indipendente dai cambiamenti che avvengono nel mondo automobilistico, il design e il lusso non passeranno mai di moda". "Vorremmo - ha aggiunto Mahindra - che Pininfarina rimanesse un’icona indipendente, un partner paritario di Mahindra, con una sua piena autonomia”, data la sua “capacità di progettazione" che "aggiunge un enorme valore alle diverse attività del Gruppo Mahindra portando l'elemento del design al centro della scena in tutto ciò che facciamo”.

L'Imprenditore indiano ha poio ricordato che i 75 anni del gruppo coincidono con i 90 di Pininfarina. " Insieme - ha sottolineato - aspiriamo a offrire ai nostri clienti una vita guidata al design, che si tratti di produzione, hospitality, proprietà immobiliari o di una delle tante attività in cui si muove il Gruppo Mahindra".