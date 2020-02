Pininfarina: Boccia, rappresenta quello che è l'Italia

Il 90/o della nascita di Pininfarina "è un giorno bellissimo, un grande compleanno di un’azienda che ha rappresentato e rappresenta quello che è l’Italia". Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che festeggia l'anniversario alla Triennale di Milano, davanti a cui campeggiano due auto simbolo della storica carrozzeria piemontese, la Cisitalia coupé del 1947 e l'attuale Pininfarina Battista, interamente elettrica, in onore del fondatore giovanni Battista Farina detto Pinin. "Quando entrano in gioco il design - sottolinea il presidente degli industriali - l'equilibrio, e la tecnologia, entra in giovo l’Italia".

"Questa impresa rappresenta un pezzo di storia del Paese - osserva Boccia - sia come famiglia che come impresa. Un bellissimo orgoglio per tutti noi e per Confindustria". Tra i presidenti di Confindustria figura infatti Sergio Pininfarina, figlio del fondatore e padre dell'attuale presidente dell'Azienda Paolo. Il fratello di Andrea, scomparso nel 2008, fu membro del direttivo della Confederazione.