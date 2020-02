Auto: mercato Europa parte in calo, -7,4% a gennaio

Inizio in calo per il mercato automobilistico dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito). A gennaio - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto - sono state immatricolate 1.135.116 vetture con un calo del 7,4%.

Il gruppo Fca ha immatricolato a gennaio in Europa, Efta e Gran Bretagna 64.148 auto, il 6,7% in meno dello stesso mese del 2019. In lieve aumento la quota pari al 6,7% a fronte del 6,6% di gennaio dell'anno scorso. Complessivamente Fca ottiene un risultato migliore di quello del mercato con aumenti della quota per i marchi Fiat (+0,3%) e Lancia, in crescita dello 0,1%. Con oltre 47.200 registrazioni, il marchio Fiat ottiene a gennaio una quota del 4,2%, in aumento rispetto al 3,9% di un anno fa. Significativa crescita per il brand in Italia, dove nel mese aumenta le vendite del 5,6%.Panda e 500 si confermano ancora una volta leader assolute del segmento A, con una quota del 37,6%. Panda è la vettura più venduta con quasi 16.900 immatricolazioni e una quota del 20,45%: in termini di quota di mercato, gennaio è il migliore mese di sempre dal lancio. Alle spalle di Panda la 500, che con più di 14 mila registrazioni aumenta le vendite del 12,5%. Alfa Romeo nel mese immatricola 3.400 vetture per una quota dello 0,3%. Tra i modelli, Stelvio in Italia è tra le più vendute della sua categoria, con una quota dell’11,3%. Nel nostro paese positivo anche il risultato di Giulia, ai vertici del segmento D tra le versioni berlina. Sono 10.800 le Jeep registrate in gennaio che permettono al brand di mantenere la quota all’1%, la stessa di un anno fa. Risultati significativi per la Renegade che con quasi 5.600 immatricolazioni ottiene una quota del 4,2% nella sua categoria mentre oltre 4 mila sono le vendite di Compass: entrambi i modelli sono ai vertici delle vendite nei rispettivi segmenti in Italia. Anche Lancia chiude il mese con un risultato migliore rispetto a quello del mercato: con 6.250 immatricolazioni ottiene una quota dello 0,6%. Ypsilon anche in gennaio è tra le vetture più vendute in Italia (seconda assoluta) e si conferma leader del segmento B con una quota del 17,2%.

Auto: Quagliano, vendite in calo ma più green

Diverse sono le ragioni, per il Centro Studi Promotor, che influiscono sulla partenza in rosso delle vendite di auto in Europa, Efta e Gran Bretagna. "In primo luogo - spiega il presidente Gian Primo Quagliano - a gennaio si paga la forzatura fatta a dicembre per smaltire scorte di auto che non sarebbe più stato possibile vendere nel 2020 per il nuovo giro di vite sui livelli di emissioni. Pesa ancora la demonizzazione del diesel che determina un crescente interesse per le alimentazioni alternative a cui non corrisponde un'offerta di auto elettriche coerente con la capacità di spesa della massa degli automobilisti e una situazione delle infrastrutture per la ricarica delle batterie ancora molto lontana dagli standard minimi". La conseguenza è "una crescita in termini percentuali, ma non in valori assoluti delle immatricolazioni di vetture elettriche accompagnata dalla richiesta di incentivi pesanti ma non ci sono in questo momento in Europa le condizioni perchè queste possano essere accolte. Il quadro economico è in rallentamento e l'influenza da Coronavirus potrebbe penalizzare fortemente anche gli acquisti di automobili". Nei 5 maggiori mercati, il calo più consistente è in Francia (-13,4%) con le vendite di auto elettriche che a gennaio toccano una quota del 10,9% contro il 2,8% del gennaio 2019. Più contenuto il calo della Germania (-7,3%) con una forte diminuzione delle immatricolazioni di auto diesel a vantaggio soprattutto delle soluzioni a benzina, ma anche delle alimentazioni alternative. Anche l'Italia registra un calo del 5,9% con una crescita di interesse per le alimentazioni alternative. In particolare per l'auto elettrica pura l'incremento è del 586,6%, ma l'incidenza sul totale delle vendite resta modestissima (dallo 0,2% del gennaio 2019 all'1,2%). Nel Regno Unito il calo è del 7,3% e pure qui è forte l'interesse per le alimentazioni alternative. La Spagna ha chiuso gennaio con un calo del 7,6%.

Auto: Anfia, partenza sottotono per mercato Europa

"Il mercato auto europeo dell'auto parte sottotono nel primo mese del 2020, riportando un segno negativo. I cambiamenti nella tassazione delle autovetture annunciati da alcuni Stati membri dell'Ue per il 2020 hanno determinato un'anticipazione degli acquisti a dicembre 2019, con il conseguente calo delle vendite a gennaio". Lo sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia. "Tra i fattori che hanno contribuito a questa flessione - spiega - sono da includere anche l'indebolimento dell'economia globale e l'incertezza causata dall'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione europea il primo febbraio". "Nei cinque maggiori mercati, prosegue Scudiere, a gennaio si registra la contrazione del diesel: -20% su gennaio 2019, con una quota del 29,6% contro il 34%. Le vetture diesel si riducono in tutti i maggiori mercati, con cali a doppia cifra: -36% in Uk, -23,6% in Italia, -19,6% in Francia, -12,4% in Germania e -11,5% in Spagna. L'Italia mantiene la quota di auto diesel più alta rispetto al proprio mercato, il 33,3%. Buona performance delle alimentazioni alternative con quote che raggiungono un quinto del mercato in Italia e Francia, il 19% nel Regno Unito, il 18% in Spagna ed il 15,5% in Germania".