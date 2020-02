Toyota riprende produzione in Cina

Le case automobilistiche nipponiche hanno parzialmente ripreso oggi la produzione in Cina, dopo lo stop per il coronavirus: Toyota ha riferito che dei suoi 4 impianti, quelli di Changchun e Guangzhou sono ripartiti. Per Tianjin e Chengdu, si dovrà attendere fino al 24 febbraio o più tardi.

Honda ha riavviato le operazioni nelle tre fabbriche di Guangzhou, pianificando un aumento progressivo della produzione. Per quello di Wuhan, città focolaio dell'epidemia, l'attesa è per il 24 febbraio o dopo. Toyota ha una capacità produttiva di 1,40 milioni di veicoli, pari al 15% del totale della società di Nagoya.

Honda, invece, ha linee di assemblaggio a Guangzhou per un combinato di 600.000 veicoli annui. Nissan, inoltre, ha fatto ripartire la produzione a Guangzhou, ma ha rinviato l'operatività della fabbrica di Dalian a venerdì o più tardi, mentre gli impianti di Zhengzhou e Xiangyang potrebbero tornare in funzione il 24 febbraio o dopo. Mazda Motor, infine, ha attivato la fabbrica di Nanchino a passo ridotto, puntando a un aumento graduale delle attività.