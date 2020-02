Renault: in 2019 azzera utile e taglia cedola, pesa Nissan

Renault ha chiuso il 2019 con un utile quasi azzerato a 19 milioni di euro, a fronte dei 3,45 miliardi di euro realizzati lo scorso anno, con ricavi in calo del 3,3% a 55,5 miliardi (-2,7% a cambi costanti) e un utile operativo sceso da 2,99 a 2,1 miliardi.

Il crollo dell'utile, si legge in una nota, è stato causato da una posta fiscale differita di 753 milioni di euro in Francia e, soprattutto, dal calo di 1,73 miliardi di euro del contributo delle imprese collegate, sceso da 1,54 miliardi a -190 milioni, prevalentemente a causa dei risultati di Nissan (da 1,51 a 242 milioni), di cui Renault detiene il 43% del capitale.

Il gruppo francese è stato così costretto a tagliare il dividendo dai 3,55 euro del 2018 a 1,1 euro per azione. I veicoli venduti sono scesi del 3,4% a quota 3,8 milioni di unità.

Renault: incertezze su 2020 da coronavirus e norme emissioni

Gruppo francese stima ricavi in linea e margine operativo 3-4%

"La visibilità per il 2020 resta limitata a causa dell'attesa volatilità della domanda, in particolare in Europa a causa della normativa CAFE (relativa alle emissioni, ndr) e dei possibili impatti del coronavirus. E' quanto ha dichiarato Clotilde Delbos, ceo ad interim di Renault, nella nota sui risultati 2019 del gruppo francese. "Nonostante ciò - ha proseguito - il rafforzamento del management team, la ripresa dell'Alleanza e il successo dei nuovi modelli mi rende profondamente fiduciosa nella nostra capacità di rilanciare il gruppo". Renault, ha aggiunto, "nonostante un anno difficile, è stata in grado di raggiungere risultati in linea con la sua guidance rivista". Il gruppo stima che quest'anno il mercato dell'auto cali di almeno il 3% in Europa, del 3% in Russia e cresca di almeno il 5% in Brasile. Renault punta a conseguire ricavi in linea con il 2019 a cambi costanti e un margine del 3-4%. "Questa guidance - si legge nella nota sui conti - non considera i possibili impatti collegati alla crisi sanitaria innescata dal coronavirus".