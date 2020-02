AsConAuto,per concessionari oltre 697 mln euro volume affari

Cresce il volume d'affari registrato dai Consorzi Concessionari Autoveicoli associati ad AsConAuto: nel 2019 è ammontato a oltre 697 milioni di euro, con un incremento del 6,4% rispetto all'anno precedente. Pur nelle rinnovate criticità di mercato e malgrado le nuove difficoltà emerse dall'inizio dello scorso anno per tutto il comparto automotive, l'Associazione segna un risultato in positivo di crescita e di sviluppo per i Consorzi aderenti con un incremento del 6,4 per cento rispetto al volume d'affari sviluppato nell'anno precedente. "Garantirsi credibilità, riconoscibilità e crescita costante, in un mercato domestico sempre più competitivo, complesso e impegnativo da interpretare, data la rivoluzione in corso - sottolinea il presidente di AsConAuto, Fabrizio Guidi - è davvero difficile. Ancora più difficoltoso risulta riuscire a identificare nuovi percorsi e orientamenti efficaci nel proprio business. Il sistema che è stato messo a punto negli anni dal progetto ispiratore dell'attività associativa a supporto del ricambio originale e la nostra rete che è diffusa in modo capillare nel nostro Paese offrono concreta testimonianza dei nostri successi nel presidiare l'attività quotidiana. La nostra crescita economica - anche lo scorso anno +6,4 % sull'anno precedente con un volume di affari a oltre 697 milioni di euro - è stata costante in anni molto difficili come il 2019 e malgrado l'aggravarsi della congiuntura negativa del mercato conferma il valore di entrare a fare parte della nostra rete associativa".