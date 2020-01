VW, per 2020 90% energia impiegata in impianti sarà green

Volkswagen prosegue la sua strada ecosostenibilità con l'obiettivo di arrivare ad una produzione a zero emissioni di CO2 entro il 2050. Per quest'anno, al fine di aumentare la percentuale di energia prodotta all'esterno da fonti rinnovabili utilizzata dai suoi impianti, l'azienda ha deciso di aumentare l'impiego di energia green. ''Quest'anno, vogliamo aumentare in modo significativo, dal 70 al 90%, la quantità di energia verde acquistata dai nostri impianti'' ha precisato Andreas Tostmann, membro del consiglio di Amministrazione della marca Volkswagen per la Produzione e la Logistica. Inoltre, la Volkswagen si sta concentrando sul gas naturale per la produzione di energia in proprio e sta convertendo le sue centrali elettriche a Wolfsburg dal carbone al gas.



La fornitura esterna di energia elettrica nei 16 stabilimenti della marca Volkswagen in tutto il mondo (Cina esclusa) proviene già al 70% da fonti rinnovabili. L'azienda ha ora deciso di aumentare questa percentuale al 90% in un solo anno.



Inoltre, la Volkswagen sta convertendo al gas i suoi impianti interni di produzione di energia. A Wolfsburg, per esempio, entro il 2022 si passerà a centrali termoelettriche a ciclo combinato (CCGT) ad alta efficienza. Queste centrali sono gestite in modalità di cogenerazione: le emissioni di CO2 derivanti dalla generazione di elettricità e calore diminuiranno di conseguenza del 60% o circa 1,5 milioni di tonnellate all'anno, l'equivalente alle emissioni di circa 870.000 auto.