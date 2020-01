Manley, le vendite di auto caleranno del 2% nel 2020

"Il Green Deal della Ue deve essere utilizzato come un mezzo per rafforzare la competitività e la nostra industria, ed è ancora più importante visto che affrontiamo un mercato in contrazione: la previsione è che dopo sei anni consecutivi di crescita, le vendite delle auto caleranno del 2% nel 2020": lo ha detto il presidente dell'Acea e ad di Fca Micheal Manley in una conferenza stampa. .

Fca-Psa: Manley, nessun ritardo fusione, serve tempo

Ci vorranno dai 12 ai 14 mesi

Per la fusione "ci vorranno dai 12 ai 14 mesi perché ci sono molti ambiti in cui operiamo, non si tratta di un ritardo, è solo che ci vuole tempo": così l'ad di Fca Micheal Manley risponde a chi gli chiede se ci siano ritardi nel completamento della fusione con Psa.

Fca-Psa: Manley, obiettivo non è snellirle, sinergie altrove

Da acquisiti, piattaforme, volumi prodotti

Sia Fca che Psa "hanno una reputazione di essere molto snelle", quindi snellirle ancora di più "non è un obiettivo chiave" perché "la maggioranza delle sinergie verrà da piattaforme che verranno messe insieme, dall'aumento dei volumi prodotti dalle stesse piattaforme, dalle sinergie negli acquisti. Quello è il vero focus per noi": così l'ad di Fca, Micheal Manley, risponde a chi gli chiede quali saranno le conseguenze della fusione con Psa sugli stabilimenti.