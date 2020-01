Ford investe 42 mln di euro a Valencia per ibridi e batterie

Ford ha annunciato un investimento di 42 milioni di euro presso lo stabilimento produttivo di Valencia, in Spagna, per supportare la strategia di elettrificazione del brand con una struttura dedicata all'assemblaggio delle batterie all'avanguardia, oltre all'introduzione delle linee produttive di S-Max Hybrid e Galaxy Hybrid.

Le due nuove linee consentiranno la produzione delle batterie agli ioni di litio che alimenteranno nuova Kuga Plug-In Hybrid e Hybrid, S-Max Hybrid e Galaxy Hybrid. La produzione avverrà in parallelo con quella dei veicoli stessi, per una maggiore efficienza produttiva e sostenibilità. Realizzata grazie a un investimento di 24 milioni di euro, la nuova struttura di assemblaggio delle batterie sarà completamente operativa da settembre di quest'anno.

La produzione delle nuove versioni elettrificate di S-Max e Galaxy Hybrid - alimentate da un motore a benzina Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico, generatore e una batteria agli ioni-litio - è consentita da un ulteriore investimento di 8 milioni di euro per l'implementazione di nuove strumentazioni e dagli aggiornamenti della catena di montaggio dell'impianto Ford di Valencia. Inoltre, la produzione di nuova Kuga Hybrid sarà sostenuta da un investimento di 10 milioni di euro. Ford ha annunciato l'introduzione di 14 veicoli elettrificati, in Europa, entro la fine del 2020.

''L'elettrificazione sta rapidamente diventando la scelta prevalente. Pertanto, stiamo aumentando in modo sostanziale il numero di modelli elettrificati e opzioni di propulsione per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti - ha affermato Stuart Rowley, presidente Ford Europe - Facilitando al massimo il passaggio a un veicolo elettrificato, prevediamo che la maggior parte delle nostre vendite diautomobili saranno con motori elettrificati entro la fine del 2022''.

Dal 2011, l'Ovale Blu ha investito 3 miliardi di euro presso lo stabilimento di Valencia, inclusi 750 milioni di euro per sostenere la produzione di Kuga, la Ford più elettrificata di sempre, con una gamma completa che include Kuga Plug-In Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid e Kuga Hybrid.