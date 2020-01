Uber: 4 mln lavoratori nel mondo, 2.000 auto in Italia

Nel mondo nell'ultimo mese hanno lavorato come driver per Uber circa quattro milioni di persone grazie alla facilità di accesso a questa attività, la flessibilità nel lavoro e le opportunità aperte su questo fronte. Lo spiega il responsabile delle relazioni istituzionali di Uber, Gabriele De Giorgi che è stato audito dalla Commissione Lavoro della Camera.

De Giorgi rispondendo a una domanda sull'attività in Italia ha affermato che la soglia di accesso in Italia è diversa rispetto agli altri Paesi e che sono circa 2.000 le auto impegnate nel nostro Paese attraverso la piattaforma Uber. "Il servizio in Italia è molto limitato" - spiega - si tratta di titolari di licenza di noleggio con conducente. "E' un servizio - precisa - di altissima qualità".

Secondo De Giorgi "la domanda inevasa è molto alta" e gli autisti che lavorano attraverso la piattaforma Uber in Italia "guadagnano molto bene".