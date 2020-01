Volvo, record vendite nel 2019: dicembre migliore di sempre

Nel 2019, Volvo Cars ha battuto un nuovo record di vendite a livello globale, per il sesto anno consecutivo, superando per la prima volta nei suoi 93 anni di storia la soglia delle 700.000 vetture consegnate: la Xc60 si conferma vettura più venduta del marchio.

Nel dettaglio, nel 2019 la casa automobilistica ha registrato un totale di 705.452 unità vendute, che corrisponde a un incremento del 9,8% rispetto al totale del 2018 e conferma una crescita superiore a quella del mercato automobilistico in generale in tutte le aree geografiche.

Il nuovo record di vendita è stato realizzato soprattutto grazie a una richiesta dei modelli suv della gamma Volvo che si sono distinti in modo particolare, consentendo alla casa svedese di conquistare quote di mercato in Cina, negli Stati Uniti e in Europa in un periodo contrassegnato da stagnazione per il mercato automobilistico.

Sostenuta anche la richiesta per i modelli elettrificati: vendute complessivamente 45.933 automobili ibride plug-in nel 2019, ovvero il 22,9% in più rispetto al 2018 e più del doppio che nel 2017.

Dicembre è stato il migliore di sempre per le vendite della casa che hanno registrato un incremento del 23,4% rispetto allo stesso mese dell'esercizio precedente e si sono attestate a 74.239 unità.

In Cina, Volvo Cars ha venduto 154.961 vetture nel 2019, registrando un incremento del 18,7% rispetto al 2018 e una performance chiaramente superiore a quella del mercato in generale. Negli Stati Uniti invece sono state pari a 108.234 automobili, superando la soglia delle 100.000 unità per la prima volta dal 2007 e registrando un incremento del 10,1% rispetto al 2018.

In Europa le vendite hanno registrato un andamento particolarmente positivo in Germania, mercato in cui la casa automobilistica ha venduto più di 50.000 unità per la prima volta nella sua storia. Nel Regno Unito ha invece conseguito il suo migliore risultato di vendita dal 1990.

Il suv XC60 continua ad essere il modello della gamma Volvo più venduto nel mondo con 204.965 unità consegnate, seguito da XC40 e XC90, sebbene anche le berline e le station wagon della Serie 90 e 60 abbiano contribuito, rispettivamente, alla crescita dei volumi in Cina e in Europa.