Mercato Usa, per auto nuove spesi nel 2019 462 miliardi

Ci vorrebbero una quindicina di Tir per trasportare tutto il denaro, quasi 500 tonnellate di peso in banconote da 1 dollaro, che i nordamericani hanno speso nel 2019 per acquistare automobili e pick-up. Secondo una valutazione di JD Power sulla base dei primi dati complessivi, il fatturato del settore è infatti stato di 462 miliardi di dollari (414,5 miliardi di euro) un nuovo record assoluto, che supera di 8,5 miliardi quanto era stato speso nel 2018. Il consuntivo delle vendite nello scorso anno è invece in calo: come riporta CNBC sono stati immatricolati (secondo le stime) circa 17 milioni di veicoli, cioè tra l'1 e l'1,4% in meno - a seconda degli analisti che hanno fatto questi valutazioni - rispetto al 2018. In base a questi dati provvisori, quelli definitivi dovrebbero arrivare lunedì, si rileva che il prezzo medio di ogni auto venduta lo scorso anno negli Stati Uniti è stato di 33.600 dollari, cioè il corrispettivo di 33.114 euro. Un aumento che, se da un lato ha migliorato la profittabilità delle vendite soprattutto nel comparto dei pick-up, preoccupa tutto il settore anche per prospettive che non sono affatto rosee per il 2020. ''La crescita della spesa al dettaglio ha iniziato a rallentare quando siamo entrati nel quarto trimestre - ha dichiarato Jonathan Smoke, capo analista di Cox Automotive - e complessivamente queste tendenze suggeriscono che il consumatore potrebbe non essere in grado di sostenere con i suoi soli mezzi l'andamento dell'economia nel 2020, motivo per cui ci aspettiamo un altro calo delle vendite di veicoli nuovi''. JD Power - LMC Automotive prevedono, al riguardo, vendite di auto pari a 16,8 milioni nel 2020, con le previsioni di Cox Automotive leggermente inferiori (16,7 milioni) e quelle di Edmunds più ottimistiche (17,1 milioni) ma comunque non incrementali rispetto al risultato del 2019.