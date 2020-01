Citroen, C5 Aircross raggiunge traguardo 100mila vendite

A meno di un anno dal lancio, il nuovo suv Citroën C5 Aircross registra già oltre 100.000 vendite, una performance che lo pone al terzo posto dei modelli di autovetture venduti dalla marca. Dall'inizio dell'anno, i suv Citroën rappresentano quindi più di una vendita su quattro della marca nel mondo. In Francia, dove è prodotto (Rennes), il nuovo Citroën C5 Aircross è al 2° posto tra i suv del segmento C più venduti dall'inizio dell'anno. Forte del suo design unico, del suo comfort e della sua modularità di riferimento, ma anche delle 20 tecnologie di aiuto alla guida, C5 Aircross conferma la sua attrattività con un ricco mix di vendite, con quasi un ordine su due che riguarda la versione di alta gamma (Shine).



Questa dinamica commerciale prosegue e accelera nel 2020, in particolare con l'arrivo della marca in India, dove il SUV C5 Aircross sarà il primo modello Citroën commercializzato, ma anche con il lancio del nuovo suv C5 Aircross Hybrid, la sua versione ibrida ricaricabile (PHEV) presentata a novembre 2019 e già ordinabile.