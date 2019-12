Auto: Razelli (ex Fiat e Magneti Marelli) in board Texa

Eugenio Razelli, 69 anni, a capo di numerose realtà italiane dell'automotive, tra cui Fiat e Magneti Marelli, entra nel board di Texa Spa, azienda trevigiana leader nel settore della diagnostica per veicoli.

L'annuncio è stato fatto ieri dal presidente Bruno Vianello durante la tradizionale Festa di Natale con oltre 1.200 tra dipendenti e familiari, nello stabilimento di Monastier di Treviso.

L'arrivo di Razelli - informa una nota di Texa - è finalizzato allo sviluppo delle linee strategiche della società nei prossimi anni, con particolare riguardo al motore elettrico, nato dalla nuova divisione E-Powertrain, struttura inaugurata due anni fa dedicata alle nuove tecnologie per la mobilità alternativa, in grado di esprimere potenze doppie rispetto ai motori elettrici tradizionali, con peso e dimensioni molto contenuti.

"Conosco e stimo da anni l'ingegnere Razelli - commenta Vianello - e sono felice abbia abbracciato il nostro progetto.

Siamo convinti di avere sviluppato un motore eccezionale per prestazioni e ingombri, e lui è l'uomo giusto per aiutarci nel promuoverlo con efficacia in tutto il mondo".

Razelli ha lavorato in Fiat Auto e Zanussi, diventando nel 1983 CEO della Gilardini Industriale. President & CEO di Pirelli Cable North America e Senior Executive Vice President prima della divisione Telecom e poi della divisione Energia, dal 2001 al 2003 è stato President & CEO di Fiamm, quindi Senior Vice President della Business Development Unit di Fiat Spa. Dal 2005 al 2015 è stato ad e dg di Magneti Marelli, Presidente Anfia e Federveicoli. Texa si appresta a chiudere il 2019 con un fatturato di circa 135 milioni di euro (+12% sul 2018) e con un Ebitda di 30 milioni.