Fpt Industrial acquisirà start up green Dolphin N2

Fpt Industrial, il brand motoristico globale di Cnh Industrial, acquisirà il 100% di Dolphin N2, startup specializzata in tecnologie innovative per motori a combustione interna, nonché spin-off della società globale di consulenza strategica, tecnologica e ambientale Ricardo, specializzata nei settori dei trasporti, dell'energia e delle risorse scarsamente reperibili.

Con questa acquisizione, Fpt Industrial mira "ad accrescere la sua expertise, aumentando sensibilmente l'efficienza nei consumi di carburante e riducendo allo stesso tempo i costi operativi e le emissioni di CO2, inizialmente per autocarri a lunga percorrenza e altre applicazioni per servizio pesante - si legge in una nota -. La nuova tecnologia potrebbe venire estesa ad altri segmenti industriali in tutta la gamma di potenza e sarà adatta a tutti i tipi di carburante, con configurazioni ad hoc per una serie di applicazioni a carburante liquido e gas".

"Il futuro del settore powertrain sarà caratterizzato da un crescente e deciso orientamento verso la riduzione dell'impatto ambientale e l'incremento dell'efficienza", ha dichiarato Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer Cnh Industrial.

"Grazie a questa acquisizione, Fpt Industrial conferma ancora una volta la propria posizione di leader nell'offrire soluzioni di propulsione alternativa pronte per il mercato. Inoltre, ciò ci consentirà di accelerare l'integrazione di questa tecnologia rivoluzionaria nel nostro portafoglio commerciale".(ANSA).