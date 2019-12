Porsche converte Autodromo Franciacorta in Experience Center

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo Porsche Experience Center Franciacorta, l'ottavo impianto di questo tipo nel mondo dopo quelli di Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles, Shanghai e Hockenheim. Ospitato su una superficie complessiva di 559.000 metri quadri nell'area dell'attuale Autodromo di Franciacorta a Castrezzato (in provincia di Brescia), il nuovo Porsche Experience Center (PEC) comporterà un investimento di oltre 26 milioni di euro, finanziati attraverso la società Alba Leasing, partner di Porsche Italia nel progetto. Alla cerimonia, che si è svolta in Autodromo, erano presenti oltre a Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, Marco Trinco (CFO di Porsche Italia), Andreas Marin (Project Manager PEC Franciacorta - Porsche Italia), Giovanni Aldi (Sindaco di Castrezzato), Roberto Puricelli (Responsabile Direzione Crediti Alba Leasing) e Antonio Gioli (titolare GBPA Architects).



I lavori prevedono la riqualificazione di alcuni degli edifici esistenti, la realizzazione di nuovi spazi, il rifacimento della pista con nuova asfaltatura e l'aggiunta di piste e piazzali per ogni tipo di attività dinamica, il tutto secondo standard di qualità ed eccellenza al pari degli altri PEC nel mondo. La conclusione dei lavori è prevista per i primi mesi del 2021.



Quello di Franciacorta sarà più grande Porsche Experience Center al mondo, un impianto dedicato alla passione e all'innovazione, uno spazio aperto al pubblico creato per accogliere clienti del marchio e non solo. Verranno infatti organizzati anche eventi rivolti al grande pubblico come competizioni motorsport e, nello specifico, della Carrera Cup Italia, ma anche incontri dei club, manifestazioni ed eventi di aziende partner e, in appositi spazi, programmi per la formazione del personale della rete Porsche in Italia. ''Con l'avvio dei lavori a Franciacorta - ha commentato Pietro Innocenti, AD di Porsche Italia - si apre una fase emozionante di questa iniziativa. Un progetto che diventa realtà e che conferma l'attenzione e l'impegno di Porsche per l'Italia.



Il nuovo PEC Franciacorta è infatti il secondo impianto su cui la marca realizza importanti investimenti nel nostro Paese, dopo quello fatto in Puglia con l'acquisizione e la ristrutturazione del Nardò Technical Center. Il progetto che inizia oggi, e che stiamo sviluppando insieme allo studio di architettura GBPA, è davvero fantastico, sarà una struttura all'avanguardia e in grado di offrire una esperienza unica ai visitatori''. Da solo il customer center avrà una estensione di oltre 5.000 metri quadri e avrà uno stile architettonico particolarmente originale, mai visto prima in nessun altro Porsche Experience Center. ''L'Amministrazione Comunale e i Cittadini Castrezzatesi - ha commentato Giovanni Aldi, Sindaco di Castrezzato - sono molto fieri che una Casa automobilistica così blasonata come Porsche abbia scelto l'Autodromo di Franciacorta per realizzare un Experience Center all'avanguardia. Siamo certi che questo progetto farà da volano per lo sviluppo dell'economia del nostro Paese e di quelli limitrofi, questa per Castrezzato è un'occasione unica e irripetibile''.