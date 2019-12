Citroen Italia, un mese di novembre all'insegna di crescita

E' stato un mese di novembre positivo per Citroen Italia. Nel mercato delle autovetture, con oltre 81.000 vendite da inizio anno, Citroen Italia cresce del 4,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018 e mantiene la quota del 4,6 per cento, anch'essa in crescita rispetto al 2018, in un mercato che, nonostante una leggera ripresa a novembre, segna una flessione dall'inizio dell'anno dello 0,6 per cento. Eccellenti, fanno sapere dalla casa francese, i risultati nel canale dei privati, dove la variazione delle vendite di Citroen Italia da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2018 è del 14 per cento. Citroen C3, la best-seller della Marca, supera le 38.500 immatricolazioni da inizio anno.



Tra le berline di segmento B, si conferma al secondo posto assoluto e, nel canale di vendita ai privati, è prima tra quelle con alimentazione benzina. Il SUV Citroen C3 Aircross, la seconda vettura più venduta della Marca in Italia, da gennaio ha aumentato le vendite quasi del 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, mantenendosi nella Top 10 del suo segmento. In particolare, nel canale dei privati, l'incremento delle vendite è stato dell'8 per cento. Il nuovo SUV Citroen C5 Aircross ha totalizzato quasi 7.000 vendite da inizio anno, molto apprezzato per il suo design unico, le tecnologie all'avanguardia e le sue doti di modularità e comfort, senza pari nel suo segmento. Sul fronte dei veicoli commerciali, il mese di novembre è stato il migliore di tutto il 2019 per Citroen Italia, sia in termini di volumi che di quota di mercato, grazie soprattutto alle ottime performance di Berlingo Van. Nel mese di novembre le immatricolazioni registrate sono 1.500, in crescita del 5 per cento rispetto a novembre 2018. Grazie a questi risultati, da inizio anno, Citroen in Italia ha totalizzato 13.000 vendite di veicoli commerciali, con Berlingo Van al quarto posto e Jumpy al quinto posto nei loro relativi segmenti, entrambi in crescita rispetto al 2018, rispettivamente del 7 e del 6 per cento.