Model 3 costruita a Shanghai in negozi Tesla cinesi

Tesla oggi ha presentato ufficialmente a Shanghai la sua auto elettrica Model 3 prodotta nella "gigafactory" della città cinese e ha annunciato che inizierà a consegnare le auto prodotte in Cina prima della fine di gennaio. Le Model 3 realizzate in Cina sono già entrate nei negozi Tesla e in mostra anche all'Auto Guangzhou 2019 che è iniziato oggi. John Zhu, capo per la Cina orientale della Tesla Academy, ha detto che il primo lotto di Model 3 costruite in Cina sarà consegnato prima della prossima Festa di Primavera il 25 gennaio 2020. Tuttavia, poiché Tesla non ha ancora ottenuto il permesso per far guidare le sue auto sulle strade cinesi, la Model 3 costruita a Shanghai adesso può essere solamente esposta all'interno dei negozi e non utilizzata per i test di guida. Nella sua relazione trimestrale del mese scorso, la casa automobilistica ha detto che la gigafactory a Shanghai, costruita in meno di 10 mesi, ha iniziato la produzione di prova prima del previsto. I lavori per la gigafactory di Tesla, il più grande progetto manifatturiero a investimento straniero a Shanghai, sono iniziati lo scorso gennaio. Il prezzo di partenza della Tesla Model 3 è di 355.800 yuan (circa 50.600 dollari), inferiore a quello della versione importata al momento disponibile in Cina. (ANSA - XINHUA)