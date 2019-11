Auto elettrica Dyson, 'ciclone' aspira e ferma il progetto

James Dyson ha confermato la cancellazione del suo ambizioso progetto per un'auto elettrica, in cui aveva investito la rilevante somma di 2,5 miliardi di sterline, pari a oltre 2,9 miliardi di euro, e che era stata annunciata con una lettera ai dipendenti nello scorso ottobre. Una delle motivazioni fornite sull'abbandono è stata l'impossibilità di vendere il progetto dell'auto elettrica - definita dallo stesso Dyson 'fantastica e geniale' - ad un costruttore o un partner già operante nel mondo delle quattro ruote.



"Questo non è il primo progetto che ha cambiato direzione - ha detto il geniale inventore e industriale - e non sarà l'ultimo". Il Governo britannico aveva concesso a Dyson una sovvenzione di 16 milioni di sterline nel 2016 per aiutare lo sviluppo delle batterie. Una grande quantità dei fondi stanziati è già stata spesa e l'azienda ha affermato che questi investimenti verranno utilizzati per altri progetti.