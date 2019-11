Science Based Targets initiative approva obiettivi green PSA

Groupe PSA ha ottenuto l'approvazione dal comitato Science Based Targets initiative (SBTi) dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nella lotta contro i cambiamenti climatici e che apre la strada alla Carbon Neutrality, cioè l'azzeramento dell'impronta di carbonio. La convalida degli obiettivi - che conferma la pertinenza della strategia climatica di Groupe PSA e delle sue scelte tecnologiche - fa eco alla necessità incondizionata di limitare il riscaldamento globale a un innalzamento di 2 gradi C rispetto ai livelli pre-industriali, secondo gli ultimi dati forniti dagli scienzati esperti del clima.



Nel dettaglio Groupe PSA si impegna a ridurre, entro il 2034, le emissioni assolute di gas a effetto serra legate al consumo di energia delle attività industriali (scope 1 and 2) del 20 % rispetto all'anno di riferimento 2018. Le emissioni di gas a effetto serra legate all'utilizzo dei prodotti venduti, considerando l'intero ciclo 'dal pozzo alla ruota' (scope 3) del 37 % per km-veicolo a partire dall'anno di riferimento 2018.



La certificazione Science Based Targets initiative (SBTi) attesta che l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di PSA Automobiles SA è conforme alle riduzioni richieste per mantenere il riscaldamento a 2 gradi C.



Da oltre 10 anni, Groupe PSA è tra i leader europei per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli. Questa leadership riflette la sua scelta di concentrarsi su soluzioni tecnologiche efficaci e accessibili, adottate sui veicoli destinati al grande pubblico, condizione essenziale per avere un reale impatto sull'ambiente. La Science Based Targets initiative è una collaborazione tra il Carbon Disclosure Project (CDP), il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), il World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature (WWF). La SBTi definisce e promuove le migliori prassi nel fissare gli obiettivi scientifici e valuta in modo indipendente i programmi delle aziende.