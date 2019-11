Auto: governo tedesco rafforza incentivi per elettromobilità

Il governo di Angela Merkel spinge ancora sull'elettromobilità, cercando di stimolarne la diffusione con nuove misure, messe in cantiere oggi in sede di Gabinetto. Saranno aumentati gli incentivi per chi acquista una e-auto: per veicoli che abbiano un valore compreso entro i 40 mila euro, l'aumento degli incentivi sarà del 50%. Un'opportunità in vigore fino al 2025, invece che fino al 2020, come era previsto finora. Per chi acquista modelli più cari, (entro un limite massimo di 65 mila euro) le agevolazioni possono aumentare del 25%. È previsto inoltre un aumento delle stazioni di ricarica delle batterie. Per raggiungere gli obiettivi sul clima entro il 2030, sarebbe necessario avere in circolazione per quella data fra 7 e 10 milioni di auto elettriche in Germania, secondo uno studio promosso dallo stesso Bundesregierung.