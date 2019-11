Astm: ricavi autostradali +2,13%, costruzioni +75%

Astm (gruppo Gavio) ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi autostradali per 885,9 milioni di euro, in crescita del 2,13% a 885,9 milioni. Il traffico del salito del 2,16% nella rete controllata da Sias. In Brasile i ricavi sono saliti del 13,1% a 2,13 miliardi di reais, pari a 0,46 miliardi di euro, mentre il traffico autostradale è salito del 15,1%. Quanto alle costruzioni, la produzione di Itinera ha registrato un aumento di valore del 75% a 705,3 milioni, con un portafoglio lavori che ha raggiunto quota 4,9 miliardi. Il 64% è stato realizzato all'estero, mentre i nuovi ordini nei primi 9 mesi sono stati di "circa 0,6 miliardi", si legge in una nota.

In arrivo 3,9 miliardi di possibili ricavi aggiuntivi tra le gare in attesa di risultato e quelle in fase di presentazione.

In miglioramento di 172,3 milioni l'indebitamento finanziario netto, sceso a 1,09 miliardi.