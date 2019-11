FCA rafforza leadership Brasile con Strada, Argo e Renegade

Con una crescita delle immatricolazioni del 15,3% in Brasile FCA si conferma leader di quel mercato, raggiungendo - con 406.838 unità vendute da gennaio a ottobre - una quota del 18,7%. In particolare il marchio Fiat ha chiuso a ottobre con 34.423 immatricolazioni e un aumento del 14,6% rispetto a settembre. Ancora migliore il trend di Jeep che è cresciuta del 16,6%, con 12.433 unità vendute nel mese. L'espansione in Brasile è sostenuta da due modelli Fiat che sino piazzati nella top ten del 2019: il pickup Strada, con 63.587 unità e una quota di mercato del 2,9% e una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2018, e la compatta Argo, con 62.698 unità, quota del 2,9% e crescita del 19% rispetto allo scorso anno. Bene anche per Jeep che ha consolidato la leadership nel segmento suv, con le vendite di Renegade - che è costruita nello stabilimento brasiliano di Pernambuco - che crescono di oltre il 53%. In ottobre anche Compass ha registrato una significativa accelerazione delle vendite, con una crescita del 25,8% rispetto al mese precedente. Con questa performance Compass è al secondo posto nel segmento, dietro alla Renegade.