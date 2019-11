Citroen, bene ottobre in Italia: C3 e gamma Aircross al top

Nei primi dieci mesi dell'anno, Citroën in Italia registra oltre 86.200 immatricolazioni, tra vetture e veicoli commerciali, per una quota di mercato del 4,9%, dati in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018.



In particolare, nel mercato delle autovetture, con oltre 74.800 vendite nei primi dieci mesi dell'anno, Citroën Italia cresce del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2018 e raggiunge la quota del 4,6%, anch'essa in crescita rispetto al 2018, in un mercato che nonostante una crescita ad ottobre del 6,7% dall'inizio dell'anno segna - 0,85%. Positivi i risultati nel canale dei privati in cui l'incremento delle vendite di Citroën Italia da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2018 è del 14%. La best-seller della marca, Citroën C3,con oltre 35.500 immatricolazioni da inizio anno, si conferma al secondo posto assoluto nel suo segmento. Buona performance anche per il suv C3 Aircross: la seconda vettura più venduta della marca in Italia ha aumentato le vendite del 7% rispetto allo stesso periodo del 2018, mantenendosi nella Top-10 del suo segmento. In particolare, nel canale dei privati, l'incremento delle vendite è stato del 13%. Risultati positivi anche il nuovo Citroën C5 Aircross che ha superato 8.000 contratti, in attesa dell'arrivo della versione ibrida, e per Citroën Berlingo, al quarto posto nel suo segmento.



Le monovolume C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer complessivamente si posizionano al quarto posto del segmento, mentre SpaceTourer sale al terzo posto nella sua categoria.



Nell'ambito dei veicoli commerciali, da inizio anno, Citroën Italia registra quasi 11.400 immatricolazioni, con Citroën Jumpy che si mantiene al quinto posto nel suo segmento e Citroën Berlingo Van che si conferma al quarto posto nel suo segmento.