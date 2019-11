Mercedes sponsor sesta edizione Fashion Film Festival Milano

Mercedes-Benz è sponsor della sesta edizione del Fashion Film Festival Milano, in programma da domani al 10 novembre, presso l'Anteo Palazzo del Cinema. L'evento, creato e diretto da Constanza Cavalli Etro, nasce con l'intento di parlare attraverso il cinema di moda, arte e creatività, con importanti risvolti di carattere sociale e culturale. Tra i protagonisti di quest'anno EQ, il marchio 100% elettrico di Mercedes-Benz, ambasciatore di una nuova era della mobilità, sostenibile ed integrata attraverso servizi intelligenti. Mercedes EQ sostiene, infatti, #FFFMilanoForGreen, progetto speciale di Fashion Film Festival Milano che assegnerà un premio alla categoria 'Best Green Fashion Film' durante l'Award Ceremony. Inoltre, tiene a battesimo la conversation '#FFFMilanoForGreen: Oskar Metsavaht', introdotta dalla proiezione in anteprima del documentario 'ASAP - As Sustainable As Possible, As Soon As Possible'. Attraverso l'inspiration platform She's Mercedes, la Casa di Stoccarda sarà, invece, partner della conversation '#FFFMilanoForWomen: Waris Dirie & The Desert Flower Foundation'.



''Il mondo del cinema ha sempre riservato un ruolo da protagonista alle automobili della Stella - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia - . Il Fashion Film Festival Milano ci offre una nuova opportunità per sottolineare il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale in un contesto nuovo e attraverso un linguaggio altrettanto inedito e coinvolgente''.