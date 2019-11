Daimler si fa in tre, da 1/11 nuova struttura operativa

È diventata operativa dal primo novembre la nuova struttura aziendale del Gruppo Daimler: lo scorporo è avvenuto alla fine di ottobre con l'iscrizione nel Registro delle imprese commerciali delle attività relative ad autovetture, van nonché veicoli industriali e bus all'interno delle società affiliate.



Sotto l'egida di Daimler AG operano tre società per azioni giuridicamente indipendenti: Mercedes-Benz AG è responsabile dell'attività di Mercedes-Benz Cars & Vans. Daimler TruckAG raggruppa tutte le attività di Daimler Trucks & Buses. Daimler Financial Services, che opera come società legalmente indipendente già da alcuni anni, è stata ribattezzata Daimler Mobility AG lo scorso luglio. Oltre alle tradizionali attività legate al finanziamento dei veicoli ed alla gestione delle flotte, Daimler Mobility è anche responsabile dei servizi di mobilità. Con la creazione delle tre società affiliate, Daimler rafforza l'attenzione verso i vlienti ed accresce la flessibilità del Gruppo. Daimler AG rimane l'unica società quotata in Borsa. In quanto capogruppo con circa 6.000 collaboratori, assumerà le funzioni di governance, strategia e gestione, fornendo anche servizi a livello di Gruppo.



Mercedes-Benz AG e Daimler Truck AG sono società per azioni tedesche co-determinate con sede a Stoccarda. I Consigli di Supervisione delle due società saranno rispettivamente composti, come prescritto per legge, da 20 membri, dieci dei quali in rappresentanza degli azionisti e dieci dei dipendenti.



Mercedes-Benz AG gestisce il business a livello globale di Mercedes-Benz Cars e Mercedes-Benz Vans con circa 175.000 collaboratori in tutto il mondo. Mercedes-Benz AG si concentra sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di autovetture e van nonché sulla fornitura di servizi ed è uno dei maggiori produttori di autovetture premium.



''Due anni fa con Project Future abbiamo avviato una trasformazione strutturale all'interno di Daimler proiettandola nel futuro: tre entità indipendenti sotto un ombrello comune - ha commentato Ola Källenius, presidente del Board of Management sia di Daimler AG che di Mercedes-Benz AG - . Il nuovo assetto ci consente di essere più concentrati ed incisivi per implementare con successo la trasformazione verso la mobilità del futuro sulla base della nostra strategia di business sostenibile. A questo riguardo, sarà fondamentale porre al centro dell'attenzione i nostri Clienti per convincerli ed entusiasmarli con prodotti e tecnologie innovativi''.



Daimler Truck AG è responsabile del business a livello globale relativo a veicoli industriali e bus. Circa 100.000 collaboratori in tutto il mondo sviluppano, producono e commercializzano i prodotti ed i servizi di Daimler Trucks & Buses. Daimler Truck AG, con le sue consociate, è uno dei maggiori produttori di veicoli commerciali a livello mondiale. A capo della divisione Martin Daum.



Daimler Mobility AG (Franz Reiner, presidente del Board) gestisce invece il settore Daimler Mobility avvalendosi di 13.000 collaboratori a livello globale ed opera per l'intero Gruppo Daimler come fornitore di servizi legati a finanziamenti, leasing, assicurazioni e gestione flotte. Attualmente, Daimler Mobility finanzia e dà in leasing già un veicolo su due di Daimler AG a livello mondiale e punta ad aumentare ulteriormente tale percentuale.