Peugeot: ricavi gruppo +1% in terzo trimestre a 15,6 mld

Psa, il produttore di Peugeot, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con ricavi per 15,6 miliardi di euro, in crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2018 e leggermente al di sopra delle attese degli analisti, riuscendo a far fronte al momento non facile che sta vivendo il mercato dell'auto.

I ricavi della divisione Automotive, si legge in una nota, sono rimasti stabili a 11,824 miliardi (+0,1%). Il calo delle vendite, scese a 674 mila unità (-4%), è stato compensato soprattutto grazie all'apporto di un forte mix di prodotto (+4,4%), come pure da condizioni di prezzo positive (+1%).

Psa ha confermato di voler raggiungere l'obiettivo di un margine operativo ricorrente del 4,5% medio nel periodo 2019-2021 mentre per quanto riguarda il mercato dell'auto nel 2019 si attende un calo dell'1% in Europa, del 5% America Latina, del 7% in Cina e del 2% in Russia.