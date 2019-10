PSA, dal 2020 versioni a zero emissioni della gamma furgoni

Dal 2020 Groupe PSA lancerà le versioni al 100% elettriche della sua gamma di furgoni compatti.



''Nel 2021, il 100% della nostra gamma VCL e i suoi derivati autovetture saranno elettrificati'' ha precisato Xavier Peugeot, direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Groupe PSA.



Inoltre al 2019, tutti i nuovi modelli lanciati da Groupe PSA propongono una motorizzazione o al 100% elettrica o ibrida ricaricabile, con l'obiettivo di avere tutta la gamma autovetture e veicoli commerciali leggeri del Gruppo elettrificata nel 2025.



Groupe PSA è leader del segmento dei VCL in Europa con una quota di mercato del 24,7% nel primo semestre 2019. Questa nuova offerta al 100% elettrica, sia in versione VCL che Combispace e Navette business, rappresenta una sfida per la conquista di nuove quote di mercato in questi segmenti. Le versioni al 100% elettriche dei furgoni compatti dei quattro marchi saranno assemblate nello stabilimento di Hordain (regione Alta Francia) e saranno dotata di una catena di trazione elettrica assemblata nello stabilimento di Trémery (regione Grand Est). Le versioni elettriche proporranno 2 livelli di autonomia: 200 km nel ciclo WLTP dotato di una batteria da 50kWh e 300 km con batteria da 75 kWh.