Marelli: advisory board esterno affiancherà cda

Marelli ha istituito un Advisory Board esterno per Magneti Marelli Ck Holdings, società holding di appartenenza di Marelli, con l'obiettivo di fornire consulenza strategica in modo continuativo al consiglio di Marelli. L'Advisory Board, in quanto comitato consultivo - spiega l'azienda - sarà composto da esperti del mercato globale e affiancherà il consiglio di Marelli, fornendo consulenza, visione e conoscenze specialistiche, nell'ambito del processo continuo di rafforzamento della posizione dell'azienda come fornitore Tier 1 su scala globale.