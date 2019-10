Italdesign crede nel futuro e investe 24 mln per innovazione

Confermando l'impegno a rafforzarsi sul mercato, con investimenti concentrati nell'area di Torino, Italdesign ha presentato oggi gli ultimi sviluppi della sua struttura operativa e del team (più di 1.000 persone in totale) impegnato nella filiera della creazione, della progettazione, dello sviluppo e del collaudo in ambito automotive. Con un investimento di oltre 24 milioni di euro negli ultimi due anni, e l'incremento di 120 unità dei collaboratori, Italdesign ha creato un nuovo Human Machine Interface and User Experience Lab, che permette l'interazione con l'abitacolo e i comandi in un contesto di realtà virtuale aumentata, e un nuovo Learning and e-Learning Lab che supporta le iniziative che l'Azienda - parte del Gruppo Volkswagen dal 2010 - alla trasformazione delle competenze e all'ottimizzazione del lavoro.



In questo ambito il team che in Italdesign si occupa di software e intelligenza artificiale ha mostrato anche un nuovo Infotainment System, realizzato su piattaforma Android, che semplifica l'uso dei comandi e delle applicazioni già note e ne aggiunge altre - di assoluto interesse - che sono legate al singolo utilizzatore, ai suoi gusti e alle sue necessità.



Ma la maggiore novità nella storica struttura di Italdesign a Moncalieri, alle porte di Torino, è rappresentata dal nuovo Powertrain Emissions Lab, un dipartimento gestito assiema al colosso tedesco dell'high tech automotive FEV, e che aggiunge alle competenze dell'Azienda la possibilità di gestire, 24 su 24 e 6 giorni alla settimana, un importante volume di prove sui propulsori e l'intera meccanica della vettura. Su una superficie di 1.000 mq, il nuovo Powertrain Emissions Lab ha richiesto un investimento di 10 milioni ed è oggi l'unico laboratorio in Italia ad essere omologato per test indoor e outdoor di veicoli con motori termici, elettrificati ed elettrici, compresi quelli a idrogeno. Italdesign dispone ora anche di un nuovo impianto a Vadò, a meno di un chilometro dalla sede principale, e che su una superficie di 14.000 mq gestisce tutta la logistica delle parti e dei materiali forniti dai clienti all'Azienda e, in un'area dedicata - anche questa è una novità - si occupa della costruzione delle auto a livello prototipale da sottoporre a prove su strada.