Al via in Romania la produzione della Ford Puma

Lo stabilimento Ford di Craiova, in Romania, ha iniziato a sfornare le prime Ford Puma. Per adeguare l'impianto alla produzione del nuovo modello, proposto anche in versione ibrida, la Casa dell'Ovale Blu ha assunto 1.700 addetti e ha investito circa 200 milioni di euro, portando così a quasi 1,5 miliardi di euro l'investimento totale nella fabbrica dal 2008.



Crossover ispirato al mondo Suv, disponibile in Italia entro fine 2019, la Puma viene proposta in variante ibrida con batterie agli ioni-litio da 48 volt. Si tratta del primo veicolo elettrificato Ford prodotto in Romania ed è uno degli otto nuovi modelli elettrificati che saranno introdotti in Europa quest'anno dal Costruttore.



Nell'occasione, Stuart Rowley, presidente di Ford of Europe, ha dichiarato: ''La nuova Puma rappresenta il prossimo capitolo della filosofia di design human centric di Ford, che sta elevando la percezione del DNA Ford in termini di qualità, tecnologia e piacere di guida'', ''Non ho dubbi sul fatto che Puma avrà un enorme successo in tutta Europa.''