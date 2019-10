PSA, quota in crescita a settembre: si conferma 2/o gruppo

A settembre, Groupe PSA ha immatricolato in Italia 25.900 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citron, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 16,7%, guadagnando 0,6 punti percentuali rispetto all'analogo mese del 2018.

Il gruppo francese conferma il trend di crescita anche nei nove mesi dell'anno nei quali ha immatricolato in Italia 263.839 vetture e veicoli commerciali, pari ad una quota di mercato del 16,5%, guadagnando 1,3 punti percentuali rispetto all'analogo periodo del 2018. L'incremento è il maggiore sul mercato italiano tra i gruppi automobilistici e rafforza il secondo posto in Italia in termini di quota di mercato.

Al termine del terzo trimestre,tutti i brand di Groupe PSA registrano una crescita, a dimostrazione di una gestione commerciale armoniosa ed efficiente in grado di coprire tutti i principali segmenti del mercato.

Ottime performance anche nel mercato dei veicoli commercialicon26.484 immatricolazioni dall'inizio dell'anno,in crescita di oltre 33%rispetto all'analogo periodo del 2018.Grazie a questa dinamica di incremento di 3,9 punti percentuali,Groupe PSA Italia rafforza notevolmente il secondo posto in termini di quota di mercato sfiorando il 20%.