Auto: Boccia, parta il confronto per rilanciare il settore

TORINO - "Abbiamo proposto al ministro Patuanelli un tavolo dell'auto. Noi siamo pronti, abbiamo dato disponibilità a farlo a Torino se vuole ma chiaramente non è problema: Torino, Roma o qualsiasi posto. L'importante è che si apra questo confronto per presentare al governo la sintesi del lavoro fatto da questo tavolo, che è partito da Torino e su cui Torino ha dato un contributo rilevante".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Bisogna rilanciare l'automotive, governare la transizione verso la dimensione elettrica, rinnovare il parco auto e costruire un percorso virtuoso in cui l'Italia deve essere un player al pari di Francia e Germania nella transizione del mondo dell'auto in termini complessivi e riguarda questo la filiera dell'auto e in particolare Germania e Italia" ha aggiunto Boccia.

"Fca è una delle più grandi aziende del Paese. Abbiamo un ottimo rapporto con loro e auguriamo sempre grande successo a questa azienda che è sempre nel cuore di tutti noi".

Gallina, solo Ue può sostenere svolta verso elettrico

"Creare l'infrastruttura adatta a sostenere la diffusione dell'auto elettrica è una missione specifica della politica comunitaria". Lo ha sottolineato il presidente dell'unione industriale di Torino, Dario Gallina, nell'intervento all'assemblea nell'area Tre di Mirafiori. "Soltanto l'Unione Europea - ha detto Gallina - può dirigere e sostenere una svolta tecnologica ed energetica di questa portata.

Per il nostro territorio, il passaggio alla piattaforma e alla filiera elettrica è una condizione necessaria per mantenere la nostra posizione nel sistema dell'auto. Le scelte dei grandi player internazionali e, qui a Torino, quelle di Fca, che ha deciso di investire sulla piattaforma elettrica della 500 e sulla Maserati, aiutano a individuare un percorso che dovrà coinvolgere tutta la filiera produttiva".