Prodotta la Maserati Ghibli numero 100.000

La Maserati Ghibli numero 100.000 ha lasciato la linea di produzione dello stabilimento 'Avv Giovanni Agnelli' di Grugliasco (Torino). Del traguardo dà notizia la Casa del Tridente: si tratta di una Ghibli S Q4 nell'allestimento GranSport di colore Blu Emozione, con gli interni in pelle naturale Pieno Fiore di colore nero.



La vettura, spiega l'azienda modenese, è destinata al mercato italiano, dove la berlina sportiva ha riscosso grande successo sin dalla sua presentazione nel 2013, anche grazie alle sue doti di comfort, alle finiture, alla sportività e alla piacevolezza di guida.



Grazie al potente motore 3.0 litri V6 Twin-Turbo da 430 cv, la Ghibli S Q4 con trazione integrale intelligente Q4 garantisce prestazioni di rilievo: una velocità massima di 286 km/h e un'accelerazione 0-100 km/h in soli 4,7 secondi.



È disponibile nelle motorizzazioni a benzina V6 Twin Turbo 3.0 litri con potenze tra 350 e 430 CV e in gamma c'è anche il potente V6 turbodiesel di pari cilindrata con 275 cv. Può essere personalizzata scegliendo tra 10 diversi colori di carrozzeria, Oltre all'allestimento GranSport, è disponibile anche in GranLusso che pone l'accento sul fascino e sulla raffinatezza.